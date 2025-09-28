Oggi in Moldavia si stanno svolgendo le elezioni parlamentari | la coalizione che sostiene Maia Sandu rischia di perdere la maggioranza
Oggi la Moldavia è chiamata a dare vita al nuovo parlamento. I seggi sono stati aperti questa mattina alle sette, e verranno chiusi questa sera, alle ventuno. Si tratta di elezioni molto importanti, che influiranno sulla politica estera e che chiariranno la posizione del Paese, attualmente molto vicino all’ Unione Europea, ma sul quale incombe sempre l’ombra della Russia. Negli ultimi anni, a governare la nazione è stato il Partito di Azione e Solidarietà (PAS), spiccatamente filoeuropeo, al quale appartiene anche la presidente Maia Sandu, in carica dal 2020. Dal 2021, il PAS ha potuto contare sulla maggioranza assoluta dei parlamentari. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
In questa notizia si parla di: oggi - moldavia
#Moldova #Moldavia Le uniche elezioni che ci interessano oggi Vai su X
"Oggi nel mentre che l'Italia vede la Norvegia fare 11 gol alla Moldavia (noi abbiamo fatto due gol) lo sapete che fanno il team manager della Nazionale e il vice allenatore dell'Under 21? Fanno i modelli per la Juventus! Nel mentre che il calcio italiano sprofon - facebook.com Vai su Facebook
Urne aperte oggi in Moldavia, sfida tra filo-Ue e filorussi - I cittadini si stanno recando alle urne per esprimere il proprio voto visto come una scelta tra l'integrazione con l'Unione Europea o un ritorno al potere di Mosca ... Segnala msn.com