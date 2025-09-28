Oggi in Moldavia si stanno svolgendo le elezioni parlamentari | la coalizione che sostiene Maia Sandu rischia di perdere la maggioranza

Oggi la Moldavia è chiamata a dare vita al nuovo parlamento. I seggi sono stati aperti questa mattina alle sette, e verranno chiusi questa sera, alle ventuno. Si tratta di elezioni molto importanti, che influiranno sulla politica estera e che chiariranno la posizione del Paese, attualmente molto vicino all’ Unione Europea, ma sul quale incombe sempre l’ombra della Russia. Negli ultimi anni, a governare la nazione è stato il Partito di Azione e Solidarietà (PAS), spiccatamente filoeuropeo, al quale appartiene anche la presidente Maia Sandu, in carica dal 2020. Dal 2021, il PAS ha potuto contare sulla maggioranza assoluta dei parlamentari. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

