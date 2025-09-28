L’iniziativa di donare il primo Tricolore a Francesca Albanese, oggi ospite a Reggio, è lodevole. "Al tempo stesso sentiamo il dovere civile e politico di chiedere che, in occasione della cerimonia, venga ribadita in modo chiaro una ulteriore verità, che anche una Ong come Amnesty International ha dichiarato: Hamas è un gruppo politico-terroristico che ostacola la pace e non lotta per il bene del popolo palestinese". La richiesta arriva da Lorenzo Sassi (+Europa), Maura Manghi (Italia Viva) e Daria De Luca (Psi) alla vigilia dell’appuntamento al teatro Valli, in programma per questa mattina, che da parecchi giorni anima il dibattito politico e non. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Oggi Albanese al Valli: "Hamas è terrorista. Ditelo chiaramente"