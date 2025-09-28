Oggi 28 settembre | santi del giorno eventi e curiosità

Oggi è domenica 28 settembre 2025, 271esimo giorno dell’anno. Alla fine del 2025 mancano 94 giorni. Il sole sorge alle 7,06 e tramonta alle 18,58. La luna è in fase calante. I santi del giorno sono San Venceslao martire; San Caritone abate in Palestina; San Salonio di Ginevra vescovo; San Simon de Rojas religioso trinitario; San Zama protovescovo di Bologna; Santa Lioba venerata a Fulda. Tra i fatti storici: • 1992 – Scoppia la moda del karaoke in Italia. • 2011 – Amazon presenta un tablet low-cost. • 1928 – Alexander Fleming scopre la penicillina. Nati oggi: Brigitte Bardot (1934), attrice francese; Marcello Mastroianni (1924), attore italiano; Raffaele Paganini (1958), ballerino; José Calderón (1981), cestista; Martina Grimaldi (1988), nuotatrice. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

