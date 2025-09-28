Oggi 28 settembre è San Venceslao | il duca operatore di pace che liberò gli schiavi
San Venceslao fu un duca boemo che governò cristianamente e si adoperò per il riscatto degli schiavi pagani trasmettendogli la fede e generando conversioni. È del X secolo il santo che si ricorda oggi, 27 settembre, san Venceslao, duca di Boemia. Cresciuto cristianamente dalla nonna Ludmilla, ebbe presto doti di grande santità. Ancora molto giovane. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
