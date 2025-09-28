Occidente smarrito | valori crisi e piazze in cerca di coerenza
Il malessere che oggi serpeggia nei centri decisionali occidentali non nasce da un evento isolato, ma da una sequenza di rovesciamenti storici che, dagli entusiasmi post-1989, ci hanno condotto a un presente irto di domande e povero di certezze. Il crollo delle certezze La conseguenza più evidente di questa lunga parabola discendente è una perdita . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
In questa notizia si parla di: occidente - smarrito
Il gioco da ragazzi di Putin con un occidente scomposto e smarrito
Coco, il Volpino di Pomerania smarrito ieri in zona Mazzotta, è stato ritrovato ed è finalmente tornato a casa. Grazie di cuore a tutti per le condivisioni e per l’aiuto ricevuto. - facebook.com Vai su Facebook
Houellebecq a tutto campo: “Non capisco Macron, Occidente in crisi come i suoi valori” - "È un personaggio che non comprendo, che non sembra avere convinzioni ben definite". Lo riporta msn.com
L'Occidente capovolto e la faticosa risposta alle piazze, il punto di vista di Marco Follini - A più di un terzo di secolo dalla caduta del muro di Berlino si può dire senza tema di smentita che il ... Come scrive msn.com