Occhio al primo ottobre c' è una novità gratuita per il digitale terrestre | ecco di cosa si tratta

Ci sono novità per il prossimo primo di ottobre per quanto riguarda il digitale terrestre. Ci troviamo in piena fase di integrazione dei nuovi canali, e a partire dall'inizio del nuovo mese arriverà qualcosa di nuovo per tutti, e a titolo gratuito. Non manca molto al completamento dello switch off al DVB-T2, e già adesso tante emittenti stanno integrando diverse proposte gratuite. La prima cosa da fare è quella di effettuare una ricerca automatica, cosa raccomandata in questa fase di passaggio. Dunque, telecomando alla mano, è importante lanciare un aggiornamento dei canali. La procedura può essere effettuata anche da decoder. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

