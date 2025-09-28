Occhio al primo ottobre c' è una novità gratuita per il digitale terrestre | ecco di cosa si tratta
Ci sono novità per il prossimo primo di ottobre per quanto riguarda il digitale terrestre. Ci troviamo in piena fase di integrazione dei nuovi canali, e a partire dall'inizio del nuovo mese arriverà qualcosa di nuovo per tutti, e a titolo gratuito. Non manca molto al completamento dello switch off al DVB-T2, e già adesso tante emittenti stanno integrando diverse proposte gratuite. La prima cosa da fare è quella di effettuare una ricerca automatica, cosa raccomandata in questa fase di passaggio. Dunque, telecomando alla mano, è importante lanciare un aggiornamento dei canali. La procedura può essere effettuata anche da decoder. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: occhio - primo
Calciomercato Inter, vigilia di Ferragosto bloccata: Lookman primo obiettivo, in difesa occhio alle sorprese!
Occhio alle unghie: gel e smalti semipermanenti vietati dal primo settembre, ecco quali. Manicure nel mirino Ue
Rabiot al Milan, Allegri e Veronique riportano il francese in Italia: ma occhio al primo scontro | CM.IT
Benvenuti al primo episodio di occhio che ti informo la rubrica pensata per farti vedere con più chiarezza Scopri l’argomento di oggi. Guarda il video. - facebook.com Vai su Facebook
Creato il primo cristallo temporale visibile a occhio nudo - X Vai su X
Occhio al primo ottobre, c'è una novità gratuita per il digitale terrestre: ecco di cosa si tratta - Dal prossimo mese di ottobre è importante aggiornare la lista dei canali: è in arrivo una novità ... Da ilgiornale.it
Comete nel cielo d’ottobre: arrivano C/2025 R2 SWAN e C/2025 A6 (Lemmon) - Una cometa che non tornerà mai più e l’altra che riappare ogni mille anni: ma a ottobre entrambe saranno visibili dall’Italia. Scrive msn.com