Obiettivo Tricolore fa tappa a Montevarchi
La Toscana si prepara ad accogliere il passaggio 'Obiettivo Tricolore', la grande staffetta paralimpica nata nel 2020 da un'idea di Alex Zanardi, che dal 21 settembre al 10 ottobre vedrà 70 atleti paralimpici attraversare 10 regioni d'Italia e passarsi il testimone in sella a handbike, biciclette. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
"Obiettivo tricolore": la grande staffetta ideata da Zanardi tocca 10 regioni italiane
"Obiettivo Tricolore", Giusy Versace: "Il grande arrivo sarà al Festival dello Sport"
Parte la quinta edizione della staffetta paralimpica “Obiettivo Tricolore”
