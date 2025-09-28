Obesità e malattie gastrointestinali ad Agrigento i big della medicina | Dieta mediterranea strumento di prevenzione

Agrigentonotizie.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prevenzione, ricerca scientifica e valorizzazione della dieta mediterranea come modello di salute. Sono stati questi i temi centrali del congresso internazionale “La Gastroenterologia ad Agrigento nel 2025”, promosso dall’associazione Ambrosia, che ha riunito nella città dei Templi specialisti di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: obesit - malattie

Malattie gastrointestinali croniche bambini in costante aumento - Negli ultimi anni le malattie infiammatorie croniche intestinali (Mici), la Malattia di Crohn e la colite ulcerosa ... Riporta ansa.it

Malattie bambini, negli studi dei pediatri "esantemi, virus gastrointestinali e le prime allergie" - "Stiamo vivendo un periodo di calma dopo la stagione influenzale e, grazie alla campagna di prevenzione per l'anticorpo monoclonale contro il virus respiratorio ... Si legge su notizie.tiscali.it

Cerca Video su questo argomento: Obesit224 Malattie Gastrointestinali Agrigento