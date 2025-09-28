O troviamo una nuova sede o dovremo lasciare 300 famiglie bisognose in mezzo alla strada

“Noi siamo qui solo per fare del bene, ma adesso ci troviamo costretti a cercare velocemente una nuova sede. Siamo alla ricerca di un capannone in affitto a Monza, ampio circa 160 mq”. A parlare è Roberta Campani, presidente dell’associazione l’Armadio dei poveri. Da alcuni anni la sede del. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

