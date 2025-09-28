Nzola rammaricato | Stiamo crescendo come Pisa Manca il goal ma credo che…

Calcionews24.com | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nzola: «Il Pisa cresce, manca solo il gol. Con questo pubblico possiamo sognare» Dopo il pareggio nel derby toscano contro la Fiorentina, l’attaccante del Pisa, M’Bala Nzola, ha commentato la prestazione ai microfoni di DAZN. Una gara intensa, combattuta fino all’ultimo minuto, ma che ha lasciato un retrogusto amaro per la squadra nerazzurra, ancora alla . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

nzola rammaricato stiamo crescendo come pisa manca il goal ma credo che8230

© Calcionews24.com - Nzola rammaricato: «Stiamo crescendo come Pisa. Manca il goal, ma credo che…»

In questa notizia si parla di: nzola - rammaricato

nzola rammaricato stiamo crescendoNzola rammaricato: «Stiamo crescendo come Pisa. Manca il goal, ma credo che…» - Con questo pubblico possiamo sognare» Dopo il pareggio nel derby toscano contro la Fiorentina, l’attaccante del Pisa, M’Bala Nzola, ha commentato la prestazi ... Da calcionews24.com

Cerca Video su questo argomento: Nzola Rammaricato Stiamo Crescendo