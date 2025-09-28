Nzola rammaricato | Stiamo crescendo come Pisa Manca il goal ma credo che…
Nzola: «Il Pisa cresce, manca solo il gol. Con questo pubblico possiamo sognare» Dopo il pareggio nel derby toscano contro la Fiorentina, l’attaccante del Pisa, M’Bala Nzola, ha commentato la prestazione ai microfoni di DAZN. Una gara intensa, combattuta fino all’ultimo minuto, ma che ha lasciato un retrogusto amaro per la squadra nerazzurra, ancora alla . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
In questa notizia si parla di: nzola - rammaricato
Nzola rammaricato: «Stiamo crescendo come Pisa. Manca il goal, ma credo che…» - Con questo pubblico possiamo sognare» Dopo il pareggio nel derby toscano contro la Fiorentina, l’attaccante del Pisa, M’Bala Nzola, ha commentato la prestazi ... Da calcionews24.com