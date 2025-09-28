nyx professional sbarca su tik tok shop

Da quando è stato introdotto, Tik Tok Shop è diventato punto di riferimento per tantissimi brand, non solo beauty. Ora, anche Nyx Professional ha preso la decisione di entrare a far parte del circuito dell’app cinese, che permette di acquistare dal brand senza uscire dall’applicazione, rendendo più facile l’acquisto. Anche Nyx Professional sarà presente su Tik Tok Shop. A commentare la notizia è Guillame Perrin, general manager Consumer Product Division Italy. Ha infatti dichiarato che “Con l’apertura del nostro canale TikTok Shop, Nyx Professional Makeup compie un passo strategico per rafforzare la propria presenza digitale ed essere vicino alla propria community. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

