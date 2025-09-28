Nuovo villain di ncis stagione 23 svelato | non è carla marino

Jumptheshark.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

analisi della stagione 23 di ncis: nuovi sviluppi e personaggi chiave. La stagione 23 di NCIS si distingue per un deciso cambio di rotta rispetto alle stagioni precedenti, introducendo elementi narrativi più intensi e un focus maggiore sulle dinamiche personali dei protagonisti. In questo contesto, emergono nuove tensioni tra i membri del team e figure di rilievo come il direttore Vance, che assumono ruoli più complessi e ambigui. il poster promozionale e la separazione di vance dal team. una rappresentazione simbolica delle nuove dinamiche. Il nuovo poster promozionale di NCIS, ambientato sullo skyline di Washington, evidenzia una composizione insolita: mentre Parker si trova al centro dell’immagine con il resto del team dietro di lui, il direttore Leon Vance appare isolato a sinistra, distanziato dagli altri. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

