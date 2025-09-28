Nuovo furto ad Avenza | edicola assalita di notte dai ladri

Carrara, 28 settembre 2025 – Nuovo furto notturno ad Avenza. L’altra notte i ladri sono entrati nell’edicola di via Campo d’Appio e hanno rubato circa 500 euro in monete. I proprietari dovranno inoltre cambiare la porta d’ingresso, dato che è stata colpita con le solite modalità del tombino. Si tratta molto probabilmente sempre degli stessi ladri che stanno imperversando da mesi nel quartiere di Avenza, dato che sono entrati spaccando la porta d’entrata con una grata sollevata da terra e sono poi fuggiti con il bottino. La ’banda del tombino’ colpisce ad Avenza da circa un anno con furti ripetuti e spaccate a vari esercizi commerciali, dalla pasticceria Serena al centro estetico Bellessere di Nazzano alla sala slot ’Terry Bell’ di viale XX Settembre al negozio di abbigliamento sportivo Francini, all’Apuan bar, alla barberia etnica di via Sforza, due volte al Salon Service, e a Marina di Carrara nei bar Horus, Glamour e al negozio per celiaci Granò, alla pasticceria Lièvita e a distanza di pochi minuti al ristorante Extra. 🔗 Leggi su Lanazione.it

