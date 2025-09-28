Nuovo cippo dedicato ai donatori di sangue restituito il monumento alla comunità
Una domenica all'insegna della festa e della comunità. E' quella che ha vissuto Cassana, che ha celebrato il nuovo cippo dedicato ai donatori di sangue e plasma di piazzetta della Solidarietà. Un monumento identitario e fortemente simbolico, costruito nel 2002 per celebrare il trentennale di. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
In questa notizia si parla di: nuovo - cippo
Eh ma che onore, finire di nuovo nelle foto di Sergio Cippo - facebook.com Vai su Facebook
Eccidio delle Marie, un nuovo Cippo per non dimenticare - È stato inaugurato in occasione della commemorazione dell’Eccidio delle Marie e di Sorbugnano, lo ... Segnala lanazione.it