Nuovo caso di virus Dengue scatta il piano sicurezza

Nuovo caso di Dengue, il terzo dall'inizio del 2025 nel territorio di competenza della Usl Umbria 1 Il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica (Sisp) della Usl Umbria 1 ha individuato un residente nel comune di Torgiano positiva al virus Dengue, rientrata da un viaggio all’estero in una zona. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Dengue, nuovo caso: scatta la disinfestazione tra viale Garibaldi e via Ca' Rossa - A due settimane dalla precedente disinfestazione per un caso di "Chikungunya" riscontrato in un turista che aveva soggiornato a Mestre, è scattata da ... ilgazzettino.it scrive

Nuovo caso di Dengue a Trieste: contagiato un uomo rientrato dall'estero - Nuovo caso di Dengue a Trieste: contagiato un uomo rientrato dall’estero. Si legge su nordest24.it