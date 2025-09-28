Nuovo caso di Dengue l' ordinanza del Comune | le vie della disinfestazione i divieti gli obblighi e le multe

Il sindaco di Torgiano, Eridano Liberti, ha firmato un'ordinanza per la disinfestazione di alcune vie dopo il caso di Dengue registrato dalla Usl Umbria 1. Il provvedimento, il numero 86 del 27 settembre, dispone “che vengano effettuati interventi di disinfestazione adulticida contro le zanzare. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Dengue, nuovo caso: scatta la disinfestazione tra viale Garibaldi e via Ca' Rossa - A due settimane dalla precedente disinfestazione per un caso di "Chikungunya" riscontrato in un turista che aveva soggiornato a Mestre, è scattata da ... ilgazzettino.it scrive

Altro caso di Dengue in Umbria: è stato segnalato a Torgiano - Il servizio di Igiene e sanità pubblica (Sisp) della Usl Umbria 1 ha segnalato il terzo caso di positività agli anticorpi per il virus Dengue nel 2025 nel proprio territorio di competenza. Scrive umbria24.it