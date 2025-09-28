Secondo attentato contro una Chiesa in poco più di un mese negli Usa. Un uomo, neutralizzato, avrebbe sfondato le mure con un veicolo per poi sparare. Tutti i dettagli. Ancora un attentato in una Chiesa negli Stati Uniti. Diverse persone sono state colpite da arma da fuoco in una Chiesa mormone nello Stato del Michigan. L’autore della sparatoria è morto, neutralizzato dalla polizia. Il bilancio al momento è di due morti e nove feriti. Nuovo attentato contro una Chiesa negli Stati Uniti, colpiti diversi bambini: “Edificio in fiamme, violenza inaccettabile” (X FOTO) – Notizie.com Il tremendo episodio è avvenuto presso la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni a Grand Blanc, a circa 80 chilometri a nord di Detroit. 🔗 Leggi su Notizie.com

© Notizie.com - Nuovo attentato contro una Chiesa negli Stati Uniti, colpiti diversi bambini. Trump: “Ennesimo attacco mirato contro i cristiani”