Nuovo attentato contro una Chiesa negli Stati Uniti colpiti diversi bambini | Edificio in fiamme violenza inaccettabile
Secondo attentato contro una Chiesa in poco più di un mese negli Usa. Un uomo, neutralizzato, avrebbe sfondato le mure con un veicolo per poi sparare. Tutti i dettagli. Ancora un attentato in una Chiesa negli Stati Uniti. Diverse persone sono state colpite da arma da fuoco in una Chiesa mormone nello Stato del Michigan. L’autore della sparatoria è morto, neutralizzato dalla polizia. (X FOTO) – Notizie.com Il tremendo episodio è avvenuto presso la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni a Grand Blanc, a circa 80 chilometri a nord di Detroit. 🔗 Leggi su Notizie.com
Nuovo attentato esplosivo nella notte a Latina: devastato l’ingresso di un condominio e due auto incendiate a Viale Nervi
A fuoco l'auto del sindaco di #Oria Cosimo Ferretti - Si sospetta un nuovo attentato incendiario ai danni di un uomo delle istituzioni, dopo quello che il 25 marzo scorso distrusse due auto della polizia locale
22/09/1975 - A San Francisco il presidente USA Gerald Ford è bersaglio di un nuovo attentato - #accaddeoggi
Attentato contro parco fotovoltaico in costruzione nel Sassarese - Cinquemila pannelli fotovoltaici sono stati distrutti dalle fiamme questa notte nelle campagne di Viddalba, nel Sassarese, in un nuovo parco energetico in costruzione da parte della ditta Avru srl di ... Scrive ansa.it
Mattarella ricorda Carlo Alberto Dalla Chiesa: "La memoria unisce il Paese contro la mafia" - Nell'attentato persero la vita la moglie, Emanuela Setti Carraro, e l’agente della scorta, Domenico Russo "Il 3 settembre 1982, nell’attentato di via Isidoro Carini ... Come scrive rainews.it