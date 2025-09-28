Nuovo attentato contro una Chiesa negli Stati Uniti colpiti diversi bambini | Edificio in fiamme violenza inaccettabile

Secondo attentato contro una Chiesa in poco più di un mese negli Usa. Un uomo, neutralizzato, avrebbe sfondato le mure con un veicolo per poi sparare. Tutti i dettagli. Ancora un attentato in una Chiesa negli Stati Uniti. Diverse persone sono state colpite da arma da fuoco in una Chiesa mormone nello Stato del Michigan. L’autore della sparatoria è morto, neutralizzato dalla polizia. (X FOTO) – Notizie.com Il tremendo episodio è avvenuto presso la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni a Grand Blanc, a circa 80 chilometri a nord di Detroit. 🔗 Leggi su Notizie.com

