Nuovo attacco di droni su Kiev alta tensione anche in Polonia

Today.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La capitale ucraina Kiev è stata bersaglio di un pesante attacco di droni e missili nelle prime ore di oggi domenica 28 settembre, in quello che osservatori indipendenti hanno definito uno dei più intensi dall’inizio dell'invasione russa. Per tutta la notte la città è rimasta sotto assedio: i. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: nuovo - droni

Un nuovo attacco mortale di droni russi colpisce Kiev

Droni e missili, massiccio attacco sull'Ucraina. Il piano di Trump per armare di nuovo Kiev

Nuovo incendio in Provincia di Perugia, fiamme distruggono campo e uliveti. Utilizzati droni

nuovo attacco droni kievKiev, centinaia di droni e missili russi sull'Ucraina - La Russia ha lanciato "centinaia di droni e missili" nella notte contro l'Ucraina. Secondo ansa.it

nuovo attacco droni kievUcraina, droni russi su Kiev: palazzi in fiamme e feriti. Russia: «Abbattuti 41 doni ucraini» - I sistemi di difesa aerea russi hanno intercettato e distrutto 41 droni ucraini nella notte scorso. Lo riporta ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Nuovo Attacco Droni Kiev