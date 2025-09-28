Nuovi Iphone17Pro gli utenti segnalano graffi sul dorso | a poche ore dall’acquisto decine di post su X contro Apple

Dopo l’entusiasmo degli inizi, il lancio dei nuovi iPhone 17 desta già qualche rammarico tra i clienti. Poche ore dopo l’uscita, alcuni utenti hanno segnalato la presenza di segni e graffi sui dispositivi appena acquistati. “ Appena comprato e si è già rovinato “, scrive un utente su X. “Se non volete problemi simili, mettete subito una cover”, si legge sotto una foto che mostra un iPhone 17 Pro graffiato sulla scocca. Tra i contenuti virali sui social, sono state osservate particolarmente le versioni Deep Blue dei modelli iPhone 17 Pro e Pro Max e la variante Space Black dell’iPhone Air, come riportato da Bloomberg. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

