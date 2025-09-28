Nuovi giochi sculture e aree verdi | parte il progetto di valorizzazione della pineta di Fregene
Fiumicino, 28 settembre 2025 – Sono iniziati i lavori di recupero e valorizzazione della Pineta Monumentale di Fregene, uno dei luoghi più rappresentativi del territorio, da sempre punto di riferimento per residenti e turisti. L’amministrazione comunale ha deciso di investire in modo strutturato su questo spazio verde, riportando al centro della comunità un patrimonio storico e ambientale rimasto a lungo senza interventi significativi. Il progetto nasce con un obiettivo chiaro: restituire alla pineta funzionalità, sicurezza e nuovi servizi per trasformarla in un vero e proprio parco a misura di cittadino. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
