Nuova sinergia tra due attività a Terni | Puntiamo su collaborazione eccellenza e artigianalità Corso Vecchio una bellissima scoperta

Ternitoday.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuova realtà a Terni lungo Corso Vecchio, un innovativo spazio che come un “cooworking” unisce due attività già esistenti: “Rocchetto Rosso” e “Sartoria Ferroni”. Una merceria creativa e una sartoria che hanno deciso di mettersi insieme e collaborare sempre di più in modo fattivo, nel nome. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: nuova - sinergia

Cerca Video su questo argomento: Nuova Sinergia Due Attivit224