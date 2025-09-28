Nuova area commerciale | ridotto l’impatto edilizio ok a parcheggi e aree verdi

Lanazione.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sarzana, 28 settembre 2025 – Dopo le valutazioni della commissione edilizia e commissione locale paesaggio di Regione Liguria, giovedì pomeriggio è passato dalla Commissione Territorio il progetto in variante al piano regolatore generale, che prevede l’insediamento di attività produttive tra via Tavolara e San Lazzaro. Il progetto, presentato da Vsi Coil Service, Fratelli Frediani e Varia Versilia Ambiente, prevede la realizzazione di un impianto di trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi, riducendo però l’impatto edilizio rispetto al piano originario e datato, portando dunque i nuovi edifici a 6 rispetto ai 17 inizialmente previsti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

nuova area commerciale ridotto l8217impatto edilizio ok a parcheggi e aree verdi

© Lanazione.it - Nuova area commerciale: ridotto l’impatto edilizio, ok a parcheggi e aree verdi

In questa notizia si parla di: nuova - area

Leoncavallo e il bando pubblico per la nuova area comunale: il primo grattacapo

Taglio del nastro per la nuova area robotica dell’Istituto di Agazzi

Celio, inaugurata la nuova area giochi nel parco degli Scipioni

nuova area commerciale ridottoNuova area commerciale: ridotto l’impatto edilizio, ok a parcheggi e aree verdi -  Prevista la semplificazione della viabilità interna per arrivare all’Aurelia ... Scrive msn.com

Area commerciale in via Piacenza C’è l’ok del Comune - La giunta Garlaschelli, sulla base delle informazioni ricevute dagli uffici comunali, ha approvato la convenzione che, di fatto, dà il via alla realizzazione della nuova area commerciale in fondo a ... Scrive laprovinciapavese.gelocal.it

Cerca Video su questo argomento: Nuova Area Commerciale Ridotto