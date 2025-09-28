Nuova area commerciale | ridotto l’impatto edilizio ok a parcheggi e aree verdi

Sarzana, 28 settembre 2025 – Dopo le valutazioni della commissione edilizia e commissione locale paesaggio di Regione Liguria, giovedì pomeriggio è passato dalla Commissione Territorio il progetto in variante al piano regolatore generale, che prevede l’insediamento di attività produttive tra via Tavolara e San Lazzaro. Il progetto, presentato da Vsi Coil Service, Fratelli Frediani e Varia Versilia Ambiente, prevede la realizzazione di un impianto di trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi, riducendo però l’impatto edilizio rispetto al piano originario e datato, portando dunque i nuovi edifici a 6 rispetto ai 17 inizialmente previsti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

