Nucleare Onu | tornano sanzioni all' Iran

Servizitelevideo.rai.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

2.24 L'Onu ha reintrodotto le sanzioni contro l'Iran attraverso il meccanismo di "snapback" previsto dall'accordo sul nucleare del 2015, dopo il fallimento dei negoziati con Usa ed Europa. Francia, Germania e Regno Unito hanno accusato Teheran di non rispettare gli impegni sulla cooperazione con l'Agenzia atomica e sul controllo dello stock di uranio arricchito.Dopo 10 anni, le misure comprendono embargo sulle armi, sanzioni finanziarie e limiti al programma missilistico.Teheran:iniziativa "illegittima, reagiremo".. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: nucleare - tornano

nucleare onu tornano sanzioniTornano in vigore sanzioni dell'Onu all'Iran dopo 10 anni - Sono scattate le sanzioni Onu all'Iran, a dieci anni dall'accordo sul nucleare del 2015, voluto fortemente da Barack Obama e cancellato da Donald Trump, che aveva allentato la stretta sul regime di Te ... Scrive msn.com

nucleare onu tornano sanzioniONU, tornano le sanzioni all’Iran - Teheran: non cederemo mai alla pressione sul programma nucleare ... Si legge su rsi.ch

Cerca Video su questo argomento: Nucleare Onu Tornano Sanzioni