Nucleare Onu | tornano sanzioni all' Iran

2.24 L'Onu ha reintrodotto le sanzioni contro l'Iran attraverso il meccanismo di "snapback" previsto dall'accordo sul nucleare del 2015, dopo il fallimento dei negoziati con Usa ed Europa. Francia, Germania e Regno Unito hanno accusato Teheran di non rispettare gli impegni sulla cooperazione con l'Agenzia atomica e sul controllo dello stock di uranio arricchito.Dopo 10 anni, le misure comprendono embargo sulle armi, sanzioni finanziarie e limiti al programma missilistico.Teheran:iniziativa "illegittima, reagiremo".. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

