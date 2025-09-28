Nubifragio shock in Italia | fulmini blackout e strade allagate
Nella tranquillità di un tardo pomeriggio di sabato, la serenità è stata bruscamente interrotta da un evento meteorologico di violenza inaudita. In pochi istanti, il cielo si è squarciato, lasciando cadere una quantità d’acqua che ha superato ogni aspettativa. Prima che la pioggia si scatenasse, una fitta scarica di fulmini e tuoni ha lacerato l’aria, causando sbalzi di corrente e blackout localizzati, proiettando vaste aree nell’oscurità. Poi, le strade hanno iniziato a inghiottire l’acqua, trasformandosi in torrenti impetuosi. Il rumore della pioggia battente si è fuso con quello del vento che strappava arbusti e rovesciava arredi urbani, mentre la popolazione si trovava a fronteggiare l’acqua che invadeva scantinati e locali a piano terra. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: nubifragio - shock
