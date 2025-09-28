Nubifragio nelle Marche salvati mamma e figlio bloccati in auto

ll violento nubifragio che si è abbattuto ieri su Ascoli Piceno e sul circondario ha provocato numerosi disagi e situazioni di pericolo. Strade bloccate da alberi abbattuti, auto danneggiate, allagamenti e persino un incendio di circa 250 rotoballe colpite da un fulmine hanno richiesto interventi continui da parte dei soccorritori. Le raffiche di vento e la pioggia hanno causato la caduta di diversi. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Nubifragio nelle Marche, salvati mamma e figlio bloccati in auto

In questa notizia si parla di: nubifragio - marche

Maltempo, nubifragio ad Ascoli e vallata del Tronto. Un'ora di tuoni fulmini e acqua. In azione vigili del fuoco #ANSA - X Vai su X

ÈTv Marche. . E'tg Marche ore 17:45 del 27 Settembre 2024 - facebook.com Vai su Facebook

Nubifragio nelle Marche, salvati mamma e figlio bloccati in auto - ll violento nubifragio che si è abbattuto ieri su Ascoli Piceno e sul circondario ha provocato numerosi disagi e situazioni di pericolo. Segnala msn.com