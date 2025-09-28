Sono state sicuramente ore di apprensione nelle Marche: ad Ascoli Piceno e la sua provincia un violento nubifragio nella serata di ieri ha creato non poche criticità. La situazione di maggior pericolo si è registrata nel Comune di Campolungo dove un'auto con a bordo una mamma e il suo bambino è rimasta bloccata in quasi un metro d'acqua con l'intervento determinante dei vigili del fuoco. Seppur con una certa instabilità, la situazione atmosferica andrà lentamente migliorando agevolando la chiamata alle urne per le elezioni regionali. I danni del maltempo. Intanto sono stati numerosi i danni soprattutto sulla provincia di Ascoli Piceno con strade bloccate da alberi abbattuti, auto danneggiate, allagamenti e anche un incendio di circa 250 rotoballe colpite da un fulmine con continui interventi da parte dei soccorritori. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Nubifragio nelle Marche: cosa aspettarsi nei giorni delle elezioni