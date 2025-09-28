Nubifragio nelle Marche allagamenti e frane | salvati mamma e figlio bloccati in auto ad Ascoli Piceno

Danni e disagi sono stati provocati dal violento nubifragio che nella serata di sabato 27 settembre ha interessato alcune zone delle Marche. Ad Ascoli Piceno raffiche di vento e pioggia hanno fatto cadere alberi, mentre una mamma e il suo bambino sono stati salvati dai Vigili del Fuoco dopo essere rimasti bloccati in auto. Sottopassi e garage allagati nel Fermano. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Maltempo nelle Marche, auto intrappolata nell'acqua: salvati mamma e bambino. Ascoli e Fermano sott'acqua: frane, danni, disagi e un incendio provocato da un fulmine - Un vero e proprio nubifragio ha colpito Fermano e Ascolano provocando allagamenti, smottamenti, danni, incendi, pericoli e disagi. Secondo corriereadriatico.it