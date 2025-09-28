Nubifragio in Italia mamma e figlio bloccati in auto con l’acqua alta Emergenza totale

Le tenebre erano squarciate da lampi accecanti e il fragore del tuono si mescolava al vento ululante che sferzava ogni cosa. Non era una tempesta ordinaria. Per ore, una pioggia torrenziale aveva trasformato strade e vicoli in fiumi impetuosi, mentre raffiche violente abbattevano alberi secolari con la stessa facilità di fuscelli. In un attimo di terrore, l'acqua aveva intrappolato un'automobile in una via periferica; a bordo, una giovane madre e il suo bambino si trovavano bloccati in un abitacolo che si riempiva rapidamente, con l'acqua che sfiorava ormai il metro d'altezza. Nello stesso momento, a poca distanza, l'energia scatenata di un fulmine si abbatteva con furia su un cumulo di rotoballe di fieno, innescando un vasto rogo che illuminava sinistramente la notte.

Maltempo Italia, violentissimo nubifragio: grandine, frane, allagamenti e fiumi esondati

Maltempo Italia. Frana dopo un nubifragio, tutto travolto: strada chiusa

Nubifragio in Italia, ospedale allagato: “Strutture che non reggono nemmeno un acquazzone”

Tg3. . L'autunno inizia nel segno di piogge torrenziali in quasi tutta Italia. Dodici regioni in allerta meteo, in Lombardia e Piemonte le situazioni più critiche. Evacuati municipio e scuole a Ischia, colpita da un violento nubifragio. Maria Chiara Grandis per il Tg3 d - facebook.com Vai su Facebook

Il #maltempo sta colpendo tutta Italia. Violento nubifragio a #Ischia. Disagi in tutta l'isola con allagamenti, strade rese impraticabili, auto sommerse e decine di chiamate ai Vigili del fuoco. Le autorità locali consigliano di evitare gli spostamenti. - X Vai su X

Nubifragio nelle Marche, salvati mamma e figlio bloccati in auto - ll violento nubifragio che si è abbattuto ieri su Ascoli Piceno e sul circondario ha provocato numerosi disagi e situazioni di pericolo. Secondo msn.com

Nubifragio in Brianza, madre e figlia di dieci mesi bloccate sul tetto dell’auto e salvate dall’elisoccorso – Video - Una bimba di dieci mesi e la madre sono state recuperate da un elicottero dei vigili del fuoco in Brianza. Si legge su ilfattoquotidiano.it