Nubifragio in Italia mamma e figlio bloccati in auto con l’acqua alta Emergenza totale 

Le tenebre erano squarciate da lampi accecanti e il fragore del tuono si mescolava al vento ululante che sferzava ogni cosa. Non era una tempesta ordinaria. Per ore, una pioggia torrenziale aveva trasformato strade e vicoli in fiumi impetuosi, mentre raffiche violente abbattevano alberi secolari con la stessa facilità di fuscelli. In un attimo di terrore, l’acqua aveva intrappolato un’automobile in una via periferica; a bordo, una giovane madre e il suo bambino si trovavano bloccati in un abitacolo che si riempiva rapidamente, con l’acqua che sfiorava ormai il metro d’altezza. Nello stesso momento, a poca distanza, l’energia scatenata di un fulmine si abbatteva con furia su un cumulo di rotoballe di fieno, innescando un vasto rogo che illuminava sinistramente la notte. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

