Nubifragio in Italia | fulmini blackout e strade allagate

Tvzap.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un violento nubifragio ha sconvolto la quiete di un sabato pomeriggio nell’Italia centrale, colpendo con particolare intensità. In pochi minuti, la situazione è precipitata: una successione di fulmini e tuoni ha anticipato l’arrivo di una pioggia torrenziale, che ha causato sbalzi di tensione e blackout in diverse aree urbane e rurali. Il fenomeno ha lasciato vaste zone al buio e ha messo a dura prova la tenuta delle infrastrutture locali. Leggi anche: Terremoto magnitudo 5.6: case danneggiate e migliaia di sfollati Leggi anche: Tragedia durante il comizio del noto politico: “Morti e feriti”. Cosa è successo Nubifragio in centro Italia: “Strade come fiumi”. 🔗 Leggi su Tvzap.it

nubifragio in italia fulmini blackout e strade allagate

© Tvzap.it - Nubifragio in Italia: fulmini, blackout e strade allagate

In questa notizia si parla di: nubifragio - italia

Maltempo Italia, violentissimo nubifragio: grandine, frane, allagamenti e fiumi esondati

Maltempo Italia. Frana dopo un nubifragio, tutto travolto: strada chiusa

Nubifragio in Italia, ospedale allagato: “Strutture che non reggono nemmeno un acquazzone”

nubifragio italia fulmini blackoutNubifragio, caos in centro. Allagate le piazze e disagi - Il diluvio è stato preceduto da una tempesta di fulmini e tuoni. Come scrive msn.com

Italia sotto la pioggia: Ischia sommersa dal nubifragio, Piemonte in ansia per la turista dispersa - Intanto in Piemonte continuano le ricerche di una turista dispersa: il maltempo non ... Scrive alfemminile.com

Cerca Video su questo argomento: Nubifragio Italia Fulmini Blackout