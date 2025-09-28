Nubifragio in Italia | fulmini blackout e strade allagate
Un violento nubifragio ha sconvolto la quiete di un sabato pomeriggio nell’Italia centrale, colpendo con particolare intensità. In pochi minuti, la situazione è precipitata: una successione di fulmini e tuoni ha anticipato l’arrivo di una pioggia torrenziale, che ha causato sbalzi di tensione e blackout in diverse aree urbane e rurali. Il fenomeno ha lasciato vaste zone al buio e ha messo a dura prova la tenuta delle infrastrutture locali. Leggi anche: Terremoto magnitudo 5.6: case danneggiate e migliaia di sfollati Leggi anche: Tragedia durante il comizio del noto politico: “Morti e feriti”. Cosa è successo Nubifragio in centro Italia: “Strade come fiumi”. 🔗 Leggi su Tvzap.it
In questa notizia si parla di: nubifragio - italia
Maltempo Italia, violentissimo nubifragio: grandine, frane, allagamenti e fiumi esondati
Maltempo Italia. Frana dopo un nubifragio, tutto travolto: strada chiusa
Nubifragio in Italia, ospedale allagato: “Strutture che non reggono nemmeno un acquazzone”
Tg3. . L'autunno inizia nel segno di piogge torrenziali in quasi tutta Italia. Dodici regioni in allerta meteo, in Lombardia e Piemonte le situazioni più critiche. Evacuati municipio e scuole a Ischia, colpita da un violento nubifragio. Maria Chiara Grandis per il Tg3 d - facebook.com Vai su Facebook
Il #maltempo sta colpendo tutta Italia. Violento nubifragio a #Ischia. Disagi in tutta l'isola con allagamenti, strade rese impraticabili, auto sommerse e decine di chiamate ai Vigili del fuoco. Le autorità locali consigliano di evitare gli spostamenti. - X Vai su X
Nubifragio, caos in centro. Allagate le piazze e disagi - Il diluvio è stato preceduto da una tempesta di fulmini e tuoni. Come scrive msn.com
Italia sotto la pioggia: Ischia sommersa dal nubifragio, Piemonte in ansia per la turista dispersa - Intanto in Piemonte continuano le ricerche di una turista dispersa: il maltempo non ... Scrive alfemminile.com