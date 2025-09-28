Nubifragio | autostrada come un fiume allagamenti fuori dal centro commerciale

Un violento temporale si è abbattuto nel tardo pomeriggio di sabato sull’area del basso Garda, portando con sé pioggia intensa e disagi diffusi. In pochi minuti sono caduti diversi millimetri di pioggia, sufficienti a mettere in difficoltà la rete viaria e a causare allagamenti. Tra le arterie. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

In questa notizia si parla di: nubifragio - autostrada

#Maltempo, follia al volante per paura della #grandine: il VIDEO dall’autostrada - facebook.com Vai su Facebook

A Milano fermi sotto il ponte in autostrada per ripararsi dalla grandine: si può fare?! - X Vai su X

Ischia, paura per un nubifragio: allagamenti e auto sommerse - A Forio, due auto dei carabinieri trascinate via dalla forza dell’acqua, mista a fango. napoli.repubblica.it scrive

Nubifragio e allagamenti a Chiavari. E nell’entroterra fanno paura le frane - In meno di due ore, martedì mattina, sono caduti sul Tigullio 103 millimetri di pioggia. Segnala ilsecoloxix.it