Nubifragio ad Ascoli salvati mamma e bimbo | erano rimasti bloccati nell’auto allagata

Ascoli, 28 settembre 225 – Tragedia sfiorata dopo il violento nubifragio che si è abbattuto su Ascoli e provincia nella serata di ieri. Una mamma con il suo bambino a bordo dell’auto erano rimasi bloccati in mezzo all’acqua: sono stati salvati dai vigili del fuoco. Maltempo: fulmine su rotoballe scatena un rogo ad Ascoli Piceno ll maltempo ha provocato, in generale, diverse situazioni di pericolo. Strade bloccate da alberi abbattuti, auto danneggiate, allagamenti e persino un incendio di circa 250 rotoballe colpite da un fulmine hanno richiesto interventi continui da parte dei soccorritori. Le raffiche di vento e la pioggia hanno causato la caduta di diversi alberi: in via Cola d'Amatrice e in via Torricella i tronchi precipitati hanno colpito alcune auto in sosta, mentre a Campolungo, in via della Palude, un'auto con a bordo una mamma e il suo bambino è rimasta bloccata in quasi un metro d'acqua. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

