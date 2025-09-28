Novità in diabetologia e le opportunità offerte dalla tecnologie | se ne parla in un convegno

Forlitoday.it | 28 set 2025

Sabato 4 ottobre il salone comunale di Forlì ospiterà il tradizionale convegno "Novità in Diabetologia: Dove siamo e dove andremo nella terapia farmacologica, nelle tecnologie e nella ricerca a favore delle persone con diabete". L'evento, rivolto a medici, infermieri, dietisti e farmacisti, è. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

