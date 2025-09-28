Novena all’Angelo Custode per ogni nostra necessità sesto giorno
L’Angelo Custode ci è sempre vicino e intercede per noi. È il nostro amico fidato che presenta i nostri desideri al Signore, offrendogli le nostre preghiere e aiutandoci interiormente a combattere ogni giorno. Il 2 ottobre la Chiesa festeggia solennemente i nostri celesti custodi: rivolgiamo loro una preghiera fiduciosa. Il nostro Angelo Custode infatti veglia su. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
In questa notizia si parla di: novena - angelo
Novena all’Angelo Custode per ogni nostra necessità, primo giorno
Novena all’Angelo Custode per ogni nostra necessità, secondo giorno
Novena all’Angelo Custode per ogni nostra necessità, terzo giorno
Novena a San Michele Arcangelo ? Santa Messa presieduta da Don Enzo di Nardi - facebook.com Vai su Facebook
Novena all’Angelo Custode per ogni nostra necessità, primo giorno - L'Angelo Custode ci è sempre vicino e ci aiuta a combattere ogni giorno. Segnala lalucedimaria.it
Novena a Padre Pio da Pietrelcina: 21 settembre, preghiera dell’ottavo giorno - Ci affidiamo con questa novena alla potente intercessione di Padre Pio per chiedere la grazia che ci sta a cuore: preghiera del 21 settembre. Come scrive lalucedimaria.it