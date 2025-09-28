Novara un’altra aggressione in pronto soccorso | donna morde un infermiere

Novaratoday.it | 28 set 2025

Un’altra, l’ennesima, aggressione al personale del pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Novara.È successo all’interno di un box di visita, dove una donna, già nota per episodi simili, ha aggredito il personale medico e ha morso un infermiere. La guardia giurata in servizio è intervenuta e ha. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

