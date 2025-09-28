Notte Europea dei Ricercatori | l’Arena dello Stretto Ciccio Franco si accende con l’installazione Tech4You

Reggiotoday.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo splendido lungomare Falcomatà di Reggio Calabria si è trasformato in un laboratorio a cielo aperto in occasione della Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici 2025, che celebra quest’anno i vent’anni della manifestazione nazionale.Tra gli eventi più partecipati e suggestivi del. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: notte - europea

Notte Europea dei Ricercatori 2025: gli eventi dell’Università dell’Insubria tra Varese e Busto

Notte europea dei ricercatori, l'università d'Annunzio cerca sponsor per l'evento nel campus di via dei Vestini

L'università d'Annunzio apre le porte alla città: è la Notte europea dei ricercatori

notte europea ricercatori l8217arenaNotte europea dei ricercatori. 20 anni fa il 1° evento - La Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori, sostenuta dalla Commissione Europea dal 2005, compie 20 anni, con centinaia di eventi in 80 città per avvicinare i giovani al mondo della ricerca ... Scrive tecnicadellascuola.it

notte europea ricercatori l8217arenaLa Notte europea dei ricercatori compie 20 anni, festa in tutta Italia - Dalla scienza dei neutrini a quella dei Pink Floyd o dei delitti cosmici della Signora in giallo: torna il 26 settembre e festeggia i suoi 20 anni la Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori ... Segnala ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Notte Europea Ricercatori L8217arena