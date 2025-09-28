Notte di sirene in Brianza tra soccorsi a ubriachi e aggressioni

Aggressioni, liti, soccorsi a persone che hanno alzato troppo il gomito. Ecco che cosa è successo nella serata di ieri, sabato 27 settembre, e stanotte domenica 28 settembre. Numerosi gli interventi nei quali sono state impegnate le forze dell’ordine e i soccorritori del 118.Soccorsi a ubriachi. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

