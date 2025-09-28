Notizie dal mondo Asvis Società civile europea sotto attacco | preoccupano le strategie per delegittimarla

Riproponiamo il testo di Milos Skakal della Redazione ASviS, presieduta da Enrico Giovannini, pubblicato sul sito ASviS il 10 settembre 2025 Il Civic space report evidenzia come in diversi Paesi membri stiano aumentando leggi restrittive che ostacolano solidarietà, libertà di espressione e diritto di manifestare, soprattutto per la Palestina e la giustizia climatica La società civile europea è nel mirino di una campagna di odio e delegittimazione che ha l’obiettivo di restringere gli spazi democratici di espressione e di organizzazione politica. E l’attacco è portato avanti soprattutto da movimenti e partiti di estrema destra, che in molti Paesi sono al potere o hanno comunque guadagnato forte consenso negli ultimi anni. 🔗 Leggi su Ildenaro.it