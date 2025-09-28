Nonnina 80enne riga le auto in strada e va alla messa domenicale | fuori dalla chiesa trova i carabinieri

L’episodio ha avuto come scenario il piccolo comune montano di Santa Maria Maggiore, nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola, e come protagonista della scena un’arzilla pensionata del Novarese. La 80enne è stata denunciata per danneggiamento aggravato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

