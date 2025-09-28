Non vendiamo armi a Israele E Leonardo lascia il Festival della Scienza a Genova

Fondazione Leonardo non prenderà parte al prossimo Festival della Scienza prevista a Genova dal 23 ottobre al 2 novembre. A rivelarlo è stata la stessa associazione culturale, creata dalla omonima azienda del settore aerospaziale e della difesa, tramite un comunicato ufficiale: " La comunità scientifica ci ha chiesto di non prendere parte alle attività messe in programma per la prossima edizione di ottobre ". Alla base di tutto l'accusa avanzata da diverso tempo secondo la quale Leonardo rifornirebbe armi a Israele, tant'è che ieri alcuni manifestanti a Torino si sarebbero avvicinati alla sede della multinazionale, anche se poi sono stati respinti da cordoni della polizia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Non vendiamo armi a Israele". E Leonardo lascia il Festival della Scienza a Genova

