Non vendiamo armi a Israele E Leonardo lascia il Festival della Scienza a Genova

Ilgiornale.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fondazione Leonardo non prenderà parte al prossimo Festival della Scienza prevista a Genova dal 23 ottobre al 2 novembre. A rivelarlo è stata la stessa associazione culturale, creata dalla omonima azienda del settore aerospaziale e della difesa, tramite un comunicato ufficiale: " La comunità scientifica ci ha chiesto di non prendere parte alle attività messe in programma per la prossima edizione di ottobre ". Alla base di tutto l'accusa avanzata da diverso tempo secondo la quale Leonardo rifornirebbe armi a Israele, tant'è che ieri alcuni manifestanti a Torino si sarebbero avvicinati alla sede della multinazionale, anche se poi sono stati respinti da cordoni della polizia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

non vendiamo armi a israele e leonardo lascia il festival della scienza a genova

© Ilgiornale.it - "Non vendiamo armi a Israele". E Leonardo lascia il Festival della Scienza a Genova

In questa notizia si parla di: vendiamo - armi

Rubio, 'non diamo più armi a Kiev, ora gliele vendiamo'

Israele, Tajani: “Disposti a discutere possibili sanzioni, non vendiamo armi a Netanyahu”

Leonardo annulla la presenza al Festival della Scienza di Genova, ma “non vendiamo armi a Israele”

vendiamo armi israele leonardoLeonardo annulla la presenza al Festival della Scienza Genova, ma “non vendiamo armi a Israele” - L’azienda spiega che “un gruppo di docenti e accademici si è fatto promotore di una petizione per chiedere l’esclusione di Leonardo Spa” dagli sponsor ... Da ilsecoloxix.it

vendiamo armi israele leonardoFondazione Leonardo non sarà al Festival della Scienza: "Accettiamo la richiesta ma non vendiamo armi a Israele" - Fondazione Leonardo, una delle diverse fondazioni create negli anni da Leonardo, è nata nel novembre 2018 per promuovere la cultura e la formazione industriale e favorire lo sviluppo dei territori. Lo riporta primocanale.it

Cerca Video su questo argomento: Vendiamo Armi Israele Leonardo