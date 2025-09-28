Non solo lo stipendio merita un bonus | in Serie A c’è una stella che brilla

Tvplay.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel campionato di Serie A c’è un calciatore che sta meritando la grande attenzione mediatica: è stato il colpo dell’estate La Serie A è tornata protagonista con tanti calciatori di livello, che sono da considerare tra i migliori al Mondo. Non è un caso che il Napoli porti McTominay tra i migliori venti giocatori nella candidatura al Pallone d’Oro. Ma attenzione anche a Kevin De Bruyne o anche Lautaro Martinez, che chiede maggior considerazione tra i bomber contemporanei. Carlo Roscito pazzo per Luka Modric (TvPlay) Nella lista dei grandi colpi dell’estate c’è anche Luka Modric, che ha iniziato la stagione nel migliore dei modi. 🔗 Leggi su Tvplay.it

non solo lo stipendio merita un bonus in serie a c8217232 una stella che brilla

© Tvplay.it - Non solo lo stipendio, merita un bonus: in Serie A c’è una stella che brilla

In questa notizia si parla di: stipendio - merita

Lo stipendio dei calciatori di Serie A che retrocedono in Serie B sarà automaticamente ridotto del 25 per cento - Dalla fine della prossima stagione, lo stipendio dei calciatori di Serie A che retrocedono in Serie B sarà automaticamente ridotto del 25 per cento, a meno che nel loro contratto non sia stato ... Scrive ilpost.it

Boruto, a un animatore della serie tagliano lo stipendio: "Mi hanno accusato ingiustamente di lavorare male" - Il celebre animatore Kyohei Ebata, noto per Boruto, ha denunciato pubblicamente un taglio di stipendio arbitrario durante la produzione del nuovo anime Netflix YAIBA: Samurai Legend. Da movieplayer.it

Cerca Video su questo argomento: Stipendio Merita Bonus Serie