Nel campionato di Serie A c’è un calciatore che sta meritando la grande attenzione mediatica: è stato il colpo dell’estate La Serie A è tornata protagonista con tanti calciatori di livello, che sono da considerare tra i migliori al Mondo. Non è un caso che il Napoli porti McTominay tra i migliori venti giocatori nella candidatura al Pallone d’Oro. Ma attenzione anche a Kevin De Bruyne o anche Lautaro Martinez, che chiede maggior considerazione tra i bomber contemporanei. Carlo Roscito pazzo per Luka Modric (TvPlay) Nella lista dei grandi colpi dell’estate c’è anche Luka Modric, che ha iniziato la stagione nel migliore dei modi. 🔗 Leggi su Tvplay.it

© Tvplay.it - Non solo lo stipendio, merita un bonus: in Serie A c’è una stella che brilla