Non rispondi al citofono? Sei licenziato | Ufficiale il capo può venirti a cercare a casa e se non ti trova ti caccia I Lo dice la Cassazione

Motivazioni disciplinari per il licenziamento, può trattarsi di giustificato motivo soggettivo oppure oggettivo Il licenziamento rappresenta una delle decisioni più significative nel rapporto di lavoro e può avvenire per diverse ragioni, sia disciplinari che economiche. È fondamentale comprendere le motivazioni che giustificano tale provvedimento e le implicazioni legate alle visite fiscali, specialmente in caso di malattia. Il licenziamento disciplinare si verifica quando un lavoratore commette infrazioni gravi alle norme aziendali o contrattuali. Queste infrazioni possono includere comportamenti come assenze ingiustificate, insubordinazione o violazioni del codice etico aziendale.

