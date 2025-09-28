Non me lo merito Non ho fatto nulla | Andrea portiere del Foggia Incedit e studente di medicina preso a calci e pugni da una baby gang

28 set 2025

Momenti di violenza e paura nel cuore del centro storico di Foggia, dove un giovane studente di medicina di 19 anni è stato brutalmente aggredito da una baby gang venerdì sera. La. 🔗 Leggi su Leggo.it

Momenti di violenza e paura nel cuore del centro storico di Foggia, dove un giovane studente di medicina di 19 anni è stato brutalmente aggredito da una baby gang venerdì sera.

