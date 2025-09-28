«Ecco cosa sta per uscire adesso». Con queste parole, Massimo Giletti ha acceso i riflettori su un nuovo colpo di scena legato al caso Garlasco. Il conduttore, che negli ultimi mesi ha seguito da vicino l’omicidio di Chiara Poggi con il suo programma Lo Stato delle Cose, è intervenuto dopo le indagini sulla presunta corruzione giudiziaria che hanno coinvolto l’ex pm Mario Venditti e dopo le recenti perquisizioni. Ma ciò che ha dichiarato lascia intendere che ci sia ancora molto da scoprire, e non si tratta di dettagli di poco conto. Nuovi sviluppi dall’aula di tribunale. Dalla sede giudiziaria di Pavia è arrivata una notizia significativa: il genetista Marzio Capra ha annunciato che il DNA trovato sotto le unghie di Chiara Poggi è considerato valido e potrà essere analizzato. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Non immaginate cosa sta per uscire”. Garlasco, l’annuncio choc di Giletti fa tremare l’Italia