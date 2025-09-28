Non chiamateci quote rosa | sfide e cambiamento

Non chiamateci quote rosa è il grido corale di 40 giornaliste che rivendicano spazio, merito e rispetto nel mondo dello sport. Fonte foto: Valentina Cristiani In un panorama mediatico ancora segnato da squilibri e stereotipi, Valentina Cristiani ha scelto di fare esattamente il contrario: dare spazio, nome e dignità a 40 giornaliste sportive che ogni giorno raccontano il calcio — maschile e femminile — con competenza, passione e autorevolezza. Il suo libro, Non chiamateci quote rosa, è molto più di una raccolta di testimonianze: è un atto politico, culturale e umano. Un mosaico di voci che sfida le etichette, smonta pregiudizi e rivendica il merito come unico criterio di riconoscimento. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

