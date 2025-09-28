Noi matti per il calcio Tra divertimento e terapia | Torno bambino è una gioia

Il pallone come terapia contro il disagio psichico, soprattutto uno strumento efficace di aggregazione e crescita. Perché un pallone che rotola ti fa tornare bambino e ti fa sentire felice. Sempre. È questo il messaggio che da anni cerca di trasmettere “Matti per il calcio“, rassegna nazionale dei Dipartimenti di salute mentale organizzata dall’Uisp giunta alla diciassettesima edizione. Ieri sullo stadio Giulio Merlini di San Benedetto del Tronto è calato il sipario dopo le tre bellissime giornate di una manifestazione in cui ancora una volta si sono intrecciati i valori dello sport, il “sociale” e il benessere psico-fisico, coinvolgendo i più fragili in un contesto di gioco, inclusione e amicizia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Torna Matti per il calcio, la XVII Rassegna nazionale dei Dipartimenti di salute mentale organizzata dall'Uisp

Matti per il Calcio, il torneo Uisp: i dipartimenti di salute mentale in campo con due squadre aretine

matti calcio divertimento terapiaNoi, matti per il calcio. Tra divertimento e terapia: "Torno bambino, è una gioia" - Il pallone come terapia contro il disagio psichico, soprattutto uno strumento efficace di aggregazione e crescita. Segnala msn.com

matti calcio divertimento terapiaTorna «Matti per il calcio» la lezione (attuale) di Basaglia. E il valore sociale dello sport - Cara Elisabetta, «Matti per il calcio» tornerà in campo a San Benedetto del Tronto (Ap) dal 25 al 27 settembre per la XVII Rassegna dei Dipartimenti di salute mentale: 12 squadre da tutta Italia forma ... Scrive corriere.it

