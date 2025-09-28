Il pallone come terapia contro il disagio psichico, soprattutto uno strumento efficace di aggregazione e crescita. Perché un pallone che rotola ti fa tornare bambino e ti fa sentire felice. Sempre. È questo il messaggio che da anni cerca di trasmettere “Matti per il calcio“, rassegna nazionale dei Dipartimenti di salute mentale organizzata dall’Uisp giunta alla diciassettesima edizione. Ieri sullo stadio Giulio Merlini di San Benedetto del Tronto è calato il sipario dopo le tre bellissime giornate di una manifestazione in cui ancora una volta si sono intrecciati i valori dello sport, il “sociale” e il benessere psico-fisico, coinvolgendo i più fragili in un contesto di gioco, inclusione e amicizia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Noi, matti per il calcio. Tra divertimento e terapia: "Torno bambino, è una gioia"