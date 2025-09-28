Nkunku la carta a sorpresa di Allegri? Ecco perché potrebbe essere determinante
Milan-Napoli, Nkunku potrebbe partire dalla panchina per la sfida di San Siro, ma potrebbe essere davvero determinante per Allegri. Ecco la nostra analisi.
Possiamo dire che, con tutta la confusione nella gestione della ricerca dell'attaccante, l'arrivo di #Nkunku al posto di #Hojlund, sia una sliding door, almeno sulla carta, fortunata per noi? Se la salute l'accompagna, il neo rossonero è di una categoria nettament
ComunqueMilan. . Se veniamo di lì - #coppaitaliafrecciarossa Milan vs Lecce 3-0 Nkunku l'ha fatto brutto
Nkunku la carta a sorpresa di Allegri? Ecco perché potrebbe essere determinante - Napoli, Nkunku potrebbe partire dalla panchina per la sfida di San Siro, ma potrebbe essere davvero determinante per Allegri.
Milan Napoli, clamorosa tentazione di Allegri! Può giocare lui a sorpresa, prossimi giorni assolutamente decisivi - Milan Napoli, spunta la clamorosa tentazione di Allegri in vista del Napoli: chi con Pulisic in attacco?