Nkunku la carta a sorpresa di Allegri? Ecco perché potrebbe essere determinante

Milan-Napoli, Nkunku potrebbe partire dalla panchina per la sfida di San Siro, ma potrebbe essere davvero determinante per Allegri. Ecco la nostra analisi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Nkunku la carta a sorpresa di Allegri? Ecco perché potrebbe essere determinante - Napoli, Nkunku potrebbe partire dalla panchina per la sfida di San Siro, ma potrebbe essere davvero determinante per Allegri.

Milan Napoli, clamorosa tentazione di Allegri! Può giocare lui a sorpresa, prossimi giorni assolutamente decisivi - Milan Napoli, spunta la clamorosa tentazione di Allegri in vista del Napoli: chi con Pulisic in attacco? Riporta milannews24.com

