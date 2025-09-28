Nina Ghaibi sposa divina | un finale da femme fatale per le nozze con Auger-Aliassime
Nina Ghaibi lascia a bocca aperta i suoi ospiti e non solo: mini abito libanese supersexy e tempestato di paillettes per il gran finale delle sue nozze a Marrakech. Sui social ha già cambiato nome. Non si chiama più Nina Ghaibi, ma Nina Aliassime. Ha appena sposato il tennista canadese Felix ed era impaziente, evidentemente, di gridarlo al mondo intero. (Instagram) – Ilveggente.it Ce ne saremmo accorti comunque, in ogni caso, considerando che sui social, da qualche giorno a questa parte, non circolano altro che foto delle loro nozze da sogno a Marrakech. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
Il canadese Felix Auger-Aliassime e sua moglie Nina Ghaibi hanno scelto il Marocco per celebrare il loro matrimonio