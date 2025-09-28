Nicola Pisu Curiosità | Chi E’ E Che Lavoro Fa!

Ecco come Nicola Pisu, figlio della celebre Patrizia Mirigliani, ha scelto una vita lontano dai riflettori per riscoprire se stesso. Cresciuto all’ombra di uno dei concorsi più iconici d’Italia, Nicola Pisu non è solo “il figlio di Patrizia Mirigliani”. La sua è la storia di chi ha dovuto fare i conti con il peso di un cognome importante, una madre celebre, un padre assente e un passato complicato. Ma anche quella di un uomo che ha deciso di rompere gli schemi, cercando la sua strada lontano dai riflettori. Classe 1989, nato a Trento, Nicola è il nipote del leggendario Enzo Mirigliani, che ha trasformato Miss Italia in un fenomeno culturale. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

