Nicola Berti l' ex neroazzurro da 18 anni piacentino per scelta | Innamorato di questa città

Ha scelto Piacenza come luogo dove vivere con la famiglia e la decisione, presa diciotto anni fa, è stata quella giusta. Nicola Berti, indimenticabile calciatore dell'Inter, è anche un campione di simpatia. Nostro concittadino, è facile scorgere il 58enne nelle vie del centro, intento a.

Javier Zanetti ospite d'onore all'Inter Club di Torremaggiore. Con lui Ivan Cordoba e Nicola Berti per una grande giornata di sport e inclusione sociale

Inter 1988-89 Walter Zenga, Riccardo Ferri, Nicola Berti, Bepper Bergomi, Aldo Serena & Lothar Matthäus FRONT: Ramón Díaz, Andreas Brehme, Alessandro Bianchi, Gianfranco Matteoli & Andrea Mandorlini.

È Berti show. Festa per i 60 anni dell'Inter club - Per l'occasione due ospiti d'eccezione: la bandiera interista Nicola Berti, che ha collezionato 229 presenze e 29 gol con la casacca

Berti: 'Milan? Stagione nera! Seedorf? Ecco cos'è mancato' - Nicola Berti, ex centrocamista dell'Inter, ha parlato di Milan e di Seedorf ai microfoni di Gazza Offside.